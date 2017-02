data dodania: 10.02.2017

Resort pracy ostrzega przed oszustami

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że nie ma nic wspólnego z rozsyłanymi pocztą elektroniczną wezwaniami do zapłaty za potwierdzenie wpisu do Rejestru. To próba wyłudzenia pieniędzy.

W ostatnim czasie do różnych instytucji trafiają przesyłane pocztą elektroniczną maile. Autor, podszywając się pod MRPiPS, domaga się wpłaty 365 zł na podane poniżej konto, na poczet potwierdzenia wpisu do Rejestru. Powołuje się przy tym na regulamin resortu.

Podpisana pod wezwaniem osoba nie jest pracownikiem ministerstwa, podany adres poczty elektronicznej nie jest zarejestrowany w domenie resortu, nieprawdziwy jest również adres siedziby ministerstwa. Podany numer konta nie należy do MRPiPS.

Fałszywa jest również informacja o konsekwencjach nieuregulowania należności. Regulamin organizacyjny ministerstwa nic nie mówi o tej kwestii.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej