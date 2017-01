data dodania: 30.01.2017

Będzie łatwiej rozliczyć PIT

Komitet Stały Rady Ministrów rozpatrzył projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym przygotowany w Ministerstwie Finansów. Zakłada on, że podatnicy będą mogli skorzystać ze znacznych ułatwień w rozliczeniu z fiskusem już od rozliczeń składanych za 2016 r.

„Chcemy jak najbardziej usprawnić podatnikom rozliczenie elektroniczne. Teraz zajmie ono większości podatnikom zaledwie kilka minut. Wprowadzamy także ułatwienia dla emerytów i rencistów, którzy chcą przekazać 1 proc. podatku na rzez organizacji pożytku publicznego " – powiedział wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś.

Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego

Projekt ustawy zakłada, że do 10 kwietnia każdego roku podatnik, który osiąga dochody wyłącznie od płatników (dochody m.in. z tytułu umowy o prace, umowy o dzieło i zlecenie, praw autorskich) i organów rentowych, będzie mógł złożyć do urzędu skarbowego wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. Podczas wypełniania wniosku podatnik wypełni maksymalnie 36 pól i będzie mógł skorzystać m.in. z rozliczenia wspólnie z małżonkiem, ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów oraz możliwości przekazania 1 procenta podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

Elektroniczny kontakt z urzędem skarbowym

W przypadku dochodów uzyskanych w 2016 r. podatnik będzie mógł złożyć taki wniosek od 15 marca do 10 kwietnia 2017 r. Zrobi to wyłącznie w formie elektronicznej. Ustawa dopuszcza również możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Urząd skarbowy w ciągu 5 dni roboczych poinformuje podatnika o sporządzeniu zeznania, przesyłając e-maila na adres wskazany przez podatnika. Od tego momentu podatnik będzie miał możliwość zaakceptowania lub odrzucenia przedstawionego zeznania. Brak reakcji będzie oznaczał automatyczną akceptację zeznania wraz z upływem terminu na jego złożenie. Tak jak w latach ubiegłych, podatnicy którzy wybiorą elektroniczną formę rozliczenia z fiskusem mogą liczyć na przyśpieszony zwrot ewentualnej nadpłaty podatku.

Łatwiej dla podatnika i urzędnika

Zmiany w rozliczeniu podatku dochodowego to nie tylko znaczące uproszczenie dla podatników, którzy unikną konieczności dokonywania skomplikowanych wyliczeń. To też zmniejszenie obciążenia pracowników skarbówki wprowadzających treść papierowych deklaracji do systemu elektronicznego. Do sporządzenia zeznań przez urząd skarbowy zostanie przygotowany system informatyczny, który automatycznie sporządzi zeznania podatkowe na podstawie informacji otrzymanej od płatników i organów rentowych oraz wniosków złożonych przez podatników. W ubiegłych latach nad wprowadzeniem papierowych deklaracji do systemu pracowało od połowy lutego do połowy maja prawie 15 tys. urzędników.

Zmiany korzystne również dla emerytów i rencistów

Choć wielu emerytów i rencistów nie ma obowiązku składnia zeznania podatkowego, to decyduje się na to ze względu na chęć przekazania 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego. Obecnie w takiej sytuacji wypełnia się cały formularz PIT-37. Po zmianach wystarczy tylko złożenie oświadczenia mieszczącego się na druku wielkości połowy kartki A4. Formularz PIT-OP będzie można złożyć zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej (wprost zanosząc do urzędu skarbowego lub przekazując pocztą). Urząd skarbowy samodzielnie wyliczy kwotę 1 procenta podatku i przekaże go na wskazaną we wniosku organizację pożytku publicznego.

Źródło: Ministerstwo Finansów