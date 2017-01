data dodania: 27.01.2017

Niewiele czasu na rozliczenie ryczałtu za 2016 r.

Każdy, kto jako za formę opodatkowania w 2016 r. wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych musi rozliczyć się z fiskusem do końca stycznia, a nie jak reszta podatników, do końca kwietnia. Termin obowiązuje też ryczałtowców zawieszonych, nawet jeśli w ub.r. nie osiągnęli przychodów. Oprócz przedsiębiorców, do końca stycznia rozliczają się też osoby, które osiągają przychód z najmu i wybrali opodatkowanie ryczałtem.

Przychody według poszczególnych stawek (na podstawie prowadzonej ewidencji) i zryczałtowany roczny podatek dochodowy od tych przychodów wykazuje się na formularzu PIT-28. Plus – w zależności od potrzeb – na dodatkowych drukach:

PIT-28/A – wpisuje się informację o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze PIT-28/B – podaje się informację o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (cywilnej czy jawnej) PIT/O – podaje się wartości odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku PIT/D – informuje się o odliczeniu wydatków mieszkaniowych PIT-2K – oświadcza się wysokość wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

Ryczałtowiec może bowiem pomniejszyć wykazywane roczne przychody (jeśli spełnia warunki) o dokonane darowizny, ulgę rehabilitacyjną, internetową, mieszkaniowo-odsetkowa, zapłacone składki ZUS, wpłaty na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) i straty z lat poprzednich. Przy przychodach z różnych stawek, pomniejszeń trzeba dokonać proporcjonalnie, procentowo. Liczymy, jaki procent sumy przychodów stanowi przychód objęty daną stawką i o taki procent odliczenia pomniejszamy ten przychód.

W końcu sam zryczałtowany podatek ulega obniżeniu o maksymalnie 7,75% opłaconych w ciągu roku przez przedsiębiorcę składek zdrowotnych. Ryczałtowiec może też maksymalnie 1-proc. swojego podatku przekazać zamiast fiskusowi, to organizacji pożytku publicznego.

Jeśli ryczałtowiec stracił prawo do ryczałtu w trakcie 2016 r., do fiskusa musi przekazać:

PIT-28 – za tę część zeszłego roku, w której mógł i opodatkowywał działalność ryczałtem,

PIT-36 – za pozostały okres, w którym jego biznes był już objęty skalą podatkową.

Kanałami wysyłki PIT-28 są jak zwykle internet, list polecony nadany na poczcie oraz osobista wizyta w urzędzie skarbowym (dla osób fizycznych właściwym według miejsca zamieszkania). Potwierdzeniem elektronicznego PIT-28 jest generowane automatycznie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), natomiast w okienku możemy poprosić o pieczątkę z datą przyjęcia na kopii dokumentu. Wydaje się, że najmniej pewności daje przesłanie rocznego zeznania pocztą, zwłaszcza na ostatnią chwilę. Choć z jednej strony data stempla pocztowego i potwierdzenie nadania są dowodem złożenia deklaracji dokładnie w tym dniu, to z drugiej strony fiskus nie jest obowiązany do potwierdzania, że pismo wpłynęło.

Źródło: Tax Care