data dodania: 25.01.2017

21 dni na odwołanie do sądu pracy

Od 1 stycznia 2017 roku pracownik ma 21 dni na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy.

Do dnia 31 grudnia 2016 r. kodeks pracy stanowił, że odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Natomiast żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosiło się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Kodeks pracy przewidywał także 14-dniowy termin do złożenia w sądzie żądania nawiązania umowy o pracę, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców zmieniła przepisy kodeksu pracy i wprowadziła 21-dniowy termin do wniesienia odwołania od wypowiedzenia, do wystąpienia z żądaniem przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz nawiązania umowy o pracę.

Źródło: NSZZ Solidarność

Czytaj także:

"Jakie ułatwienia dla pracodawców w zakresie prawa pracy i ZUS obowiązują od 1 stycznia 2017 r." >>