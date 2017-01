data dodania: 19.01.2017

Ułatwienia dla rodzin w składaniu wniosków on-line

Ministerstwa Rodziny i Cyfryzacji digitalizują oraz ułatwiają składanie wniosków o pomoc dla rodzin. Dzieje się to na pięciu poziomach.

1. Profil zaufany, służący do załatwiania on-line spraw urzędowych, można założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Teraz bez wychodzenia z domu, tylko przed ekranem komputera, można założyć sobie taki profil. W tej chwili można to robić za pośrednictwem PKO BP, Milenium, ING, Inteligo (to łącznie 35% rynku), w najbliższym czasie dołączą kolejne duże banki (co da łącznie 55% rynku).

2. Rodziny łatwiej złożą wnioski o pomoc on-line

W ślad za działaniami MC Ministerstwo Rodziny umożliwiło/ułatwiło obywatelom od 16 stycznia 2017 r. składanie wniosków on-line na portalu Emp@tia - po założeniu profilu zaufanego za pośrednictwem banku – o 5 świadczeń na rzecz rodzin: becikowe, kartę dużej rodziny, świadczenie rodzicielskie, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 500+. W II i III kw. tego roku będą gotowe 2 kolejne wnioski:

o świadczenia rodzinne,

o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego (4 tys.).

3. Oświadczenie zamiast zaświadczeń

Obywatel co do zasady nie przynosi/nie dołącza papierowych zaświadczeń, nie musi składając wniosek wcześniej gromadzić dokumentów, tracić czasu na ich przygotowanie. Powinien móc załatwić te sprawy bez zbędnych przeszkód, a państwo, które dysponuje swoimi bazami danych zweryfikuje stan faktyczny.

4. Brak konieczności dołączania wielu dokumentów

Zmiana polega na tym, że teraz co do zasady wierzymy w to co oświadczają obywatele, ale urzędników wyposażamy w narzędzia, które pozwolą sprawdzić, bez fatygowania obywateli, ich prawdomówność. W tym celu budujemy już nowe usługi wymiany informacji z innymi bazami centralnymi. Na przykład urzędnicy będą mogli sprawdzać czy świadczenia, które są uzależnione od miejsca pobytu ich dzieci w Polsce są im należne. Zrobią to sprawdzając w bazie danych MEN czy dzieci chodzą w kraju do szkoły.

5. Łatwiejsze wypełnianie formularzy on-line

Ministerstwo Rodziny ułatwia także obywatelom wypełnianie samych formularzy, wprowadzając funkcjonalności automatycznego podpowiadania dużej części danych na formularzach elektronicznych i załączników tak, by obywatel musiał sam wypełnić jak najmniejszą liczbę informacji. Oprócz ułatwień dla niego powoduje to także mniejszą liczbę błędów, dzięki czemu szybciej będzie można wydawać decyzje o przyznaniu świadczeń.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej