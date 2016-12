data dodania: 30.12.2016

Likwidacja deklaracji VAT-7D

Od 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz objaśnienia do deklaracji. Konieczność uchwalenia nowego rozporządzenia wynika z faktu, że od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywał także znowelizowany przepis art. 99 ust. 3 ustawy o VAT. Wynika z niego, że od nowego roku zlikwidowana zostanie możliwość rozliczeń za okresy kwartalne dla podatników, którzy nie mają statusu małego podatnika.

Powoduje to, że wzór deklaracji VAT-7D, który był dedykowany podatnikom innym niż mali, przestanie mieć zastosowanie. W związku z tą zmianą modyfikacji wymagały także objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie informacji dotyczących deklaracji VAT-7D oraz wzór deklaracji VAT-9M (7) , w którym powoływany był ten wzór deklaracji (zmiany polegają na usunięciu informacji dotyczącej deklaracji VAT-7D). Poprzednie wzory deklaracji mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2017 r. Pozostałe deklaracje nie zostały zmienione.

Dlatego od rozliczenia za styczeń nadal będą stosowane dotychczasowe wzory deklaracji VAT-7 (17) , VAT-8 (7) . Natomiast za I kwartał będzie składana dotychczasowa deklaracja VAT-7K (11) .

oprac. Magdalena Miklewska