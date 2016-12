data dodania: 27.12.2016

Zmiany w tworzeniu zfśs

Od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu pracy dokonana przez ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, która wprowadza znaczne ułatwienia dla pracodawców. Zmiany obejmą m.in. obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W wyniku zmiany przepisów do tworzenia funduszu świadczeń socjalnych są obecnie zobowiązani pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Natomiast pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty będą tworzyli fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Przed zmianą przepisów zfśs musieli tworzyć pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełny etat.

Nie ma jednak przeszkód, żeby po zmianie przepisów pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogli tworzyć fundusz lub wypłacać świadczenie urlopowe. Ponadto u takich pracodawców, jak również u pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w układzie zbiorowym pracy. W sytuacji gdy u takich pracodawców pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego mają być zawierane w regulaminie wynagradzania.

