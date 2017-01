data dodania: 31.01.2017

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych do końca stycznia

Zasadą jest, że co roku podatnicy, którzy zamierzają dobrowolnie prowadzić księgi rachunkowe od następnego roku, muszą do 31 grudnia zawiadomić o tym fakcie właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym urząd skarbowy. W związku z podniesieniem kwoty granicznej wyznaczającej obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych z 1 200 000 euro na 2 000 000 euro, termin ten wyjątkowo wydłużono do 31 stycznia 2017 r.

Obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców przewiduje, że osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą dobrowolnie stosować zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Zmiana kwoty granicznej z 1 200 000 euro na 2 000 000 euro spowodowała, że ustawodawca jednocześnie zdecydował się na wydłużenie terminu, w którym osoby te lub wspólnicy są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego. Wyjątkowo w tym roku przedsiębiorcy mają na to czas do 31 stycznia 2017 r.

Przypomnijmy, że od 19 maja 2016 r. osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć informacje w tym zakresie (zawiadomienie) na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (art. 2 ust. 2 uor i art. 24a ust. 5 updof). Oznacza to, że mogą one wypełnić ten obowiązek za pośrednictwem wniosku o wpis do CEIDG bez konieczności składania dodatkowego osobnego zawiadomienia w tej sprawie do naczelnika urzędu skarbowego.

