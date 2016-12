data dodania: 23.12.2016

Jak ustalić płatnika zasiłku na 2017 r.

Ustalenie płatnika zasiłku na kolejny rok kalendarzowy zależy od liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego (zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego) według stanu na 30 listopada bieżącego roku. Jeśli płatnik składek na 30 listopada zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, będzie zobowiązany do ustalania wysokości i wypłaty świadczeń chorobowych w 2017 r. Mniejsza liczba osób ubezpieczonych (20 lub mniej) na ten dzień spowoduje, że w kolejnym roku kalendarzowym zasiłki będzie wypłacał ZUS.

Istnieje także grupa świadczeniobiorców, którym zasiłki wypłaca tylko ZUS (niezależnie od tego, ile osób zgłaszała do ubezpieczenia chorobowego ich firma). Są to m.in.:

osoby prowadzące pozarolniczą działalność,

duchowni,

osoby uprawnione do zasiłków za okres po ustaniu zatrudnienia oraz

osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Od ustalenia prawidłowej liczby zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego zależy obowiązek wypłaty świadczeń bądź jego ustanie. Przypomnijmy, że do liczby ubezpieczonych należy wliczyć osoby podlegające temu ubezpieczeniu zarówno obowiązkowo (np. pracownicy, uczniowie), jak i dobrowolnie (np. zleceniobiorcy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące). Nie należy natomiast wliczać osób:

przebywających na urlopie bezpłatnym,

przebywających na urlopie wychowawczym oraz

duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

Trzeba też pamiętać o tym, że każdą osobę należy liczyć jako jednego ubezpieczonego, bez względu na rodzaj umowy o pracę czy wymiar czasu pracy.

